Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de cette pépite de Laporta est enfin scellé !

Publié le 18 juin 2021 à 0h30 par A.D.

Déterminé à rester au FC Barcelone, Riqui Puig aurait réussi à convaincre à la fois Joan Laporta et Ronald Koeman. La pépite de 21 ans devrait donc défendre les couleurs du Barça la saison prochaine.

Alors qu'il a été lancé dans le grand bain en Liga, Riqui Puig a eu des difficultés à obtenir les bonnes grâces de Ronald Koeman cette saison. Une situation qui aurait pu provoquer son départ lors du prochain mercato estival. Mais alors qu'il voudrait plus que tout rester au FC Barcelone pour tenter d'emmagasiner le plus de temps possible, Riqui Puig devrait obtenir gain de cause.

Riqui Puig devrait rester au Barça la saison prochaine