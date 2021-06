Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant du moment bientôt réglé ?

Publié le 16 juin 2021 à 16h00 par La rédaction

Après avoir explosé en équipe première cette saison, Ilaix Moriba veut prolonger au Barça. Ses agents et lui rencontreront les dirigeants catalans ce jeudi.

Dans une saison galère, le Barça retiendra certaines bonnes choses, dont l’intégration des jeunes joueurs. A l’image de Pedri qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Ilaix Moriba fait partie des petits nouveaux. A seulement 18 ans, le milieu espagnol s’est fait sa place et a disputé 18 matchs. Mais lancer des jeunes joueurs c’est bien, les garder c’est mieux. Le joueur formé à la Masia est à un an de la fin de son contrat et Joan Laporta doit se pencher sur sa prolongation.

Rencontre entre les deux parties jeudi