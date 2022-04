Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de cette star du Barça est déjà scellé !

Publié le 26 avril 2022 à 1h00 par La rédaction

Essentiel au FC Barcelone, Frenkie de Jong aurait la totale confiance de Xavi, et souhaiterait poursuivre sa carrière au Barça.

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2019, Frenkie de Jong est aujourd’hui l’un des cadres de l’effectif. Apparu à 43 reprises sur les 48 matchs disputés par le Barça cette saison, l’international néerlandais semble indéboulonnable dans l’entrejeu catalan, aux côtés de Sergio Busquets, Gavi ou encore Pedri. Alors que ses performances ne laissent pas indifférent certains clubs, comme Manchester United, un départ du natif d’Arkel ne serait pas du tout envisagé, ni par lui, ni par Xavi.

Frenkie de Jong ne quittera pas Barcelone