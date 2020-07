Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laurent Blanc a pris une grande décision concernant le Barça !

Alors que son nom est cité pour prendre la succession de Quique Setién, Laurent Blanc serait prêt à rejoindre le FC Barcelone et serait convaincu de sa réussite au poste d'entraîneur.

Le FC Barcelone a connu une fin de saison cauchemardesque marquée par la perte de son titre de champion d’Espagne. Un résultat qui place entraîneur Quique Setién dans une situation délicate. Le technicien pourrait quitter la Catalogne lors du mercato et plusieurs noms sont évoqués pour prendre sa succession. Selon nos informations, Ronald Koeman a été ciblé par le FC Barcelone. La presse espagnole évoque également une possible arrivée de Xavi, Patrick Kluivert, mais aussi de Laurent Blanc. Selon nos informations, l’ancien international français a refusé des offres venues des Emirats Arabes Unies et de Fenerbahçe afin de rejoindre un club huppé. Cela tombe bien puisque selon Francesc Aguilar, journaliste à Mundo Deportivo , son agent Jorge Mendes aurait proposé Laurent Blanc aux dirigeants catalans.

Laurent Blanc veut venir au Barça