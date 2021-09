Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta y voit plus clair pour la succession de Koeman !

Publié le 28 septembre 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 28 septembre 2021 à 20h33

Alors que l’avenir de Ronald Koeman reste incertain, le FC Barcelone explore plusieurs pistes pour sa succession, et Joan Laporta commence à y voir plus clair dans ce dossier.

Ronald Koeman jouera probablement sa tête ce mercredi, sur la pelouse de Benfica. Depuis l’humiliation infligée par le Bayern Munich sur la pelouse du Camp Nou (3-0) le 14 septembre dernier, le Néerlandais est sur un siège éjectable, et sa relation complexe avec Joan Laporta n’arrange rien. D’après la presse espagnole, le Barça a lancé un ultimatum à Ronald Koeman qui prendra fin avec ce déplacement à Lisbonne pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions. Jusqu’à maintenant, Ronald Koeman n’a pas forcément convaincu, avec deux nuls contre Grenade (1-1) et Cadix (0-0), et une victoire face à Levante (3-0). La victoire en terre portugaise semble donc obligatoire pour permettre à l’entraîneur blaugrana de rester à son poste, même si Joan Laporta s’est déjà activé pour préparer sa succession.

Ten Hag, Low, Pirlo… Des pistes à oublier ?

Ces deux dernières semaines, de nombreux noms ont été évoqués pour venir prendre la succession de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, mais au fil des jours, la short-list de Joan Laporta s’est rétrécie. Cité parmi les candidats les plus appréciés en interne, Erik ten Hag ne rejoindra pas la Catalogne dans un avenir proche puisque l'entraîneur de l’Ajax Amsterdam n’envisage pas de partir en cours de saison d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano. Le Néerlandais a en effet donné sa promesse au directeur sportif Marc Overmars qu’il ne quitterait pas le club avec lequel il est engagé jusqu’en juin 2023. Interrogé il y a quelques jours par ESPN , l’intéressé avait d’ailleurs lâché une réponse assez claire sur le sujet : « Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça ? Je suis occupé avec l’Ajax. Ces rumeurs… c'est amusant pour toi, mais pas pour moi. » Selon Sky Sport , le prochain entraîneur du Barça, en cas de départ de Koeman, ne sera pas non plus Andrea Pirlo, annoncé dans le viseur du club saoudien d’Al-Nassr à en croire CalcioMercato.it . Il en est de même pour Joachim Low, actuellement libre de tout contrat après son départ de la sélection allemande, qui ne serait pas une option pour Joan Laporta.

Martinez et Xavi, les deux favoris