Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste s'envole pour la succession de Koeman !

Publié le 28 septembre 2021 à 20h00 par B.C.

Dans le collimateur de Joan Laporta, Ronald Koeman pourrait prochainement quitter son poste d’entraîneur du FC Barcelone. Le nom d’Erik ten Hag est notamment évoqué pour succéder au Néerlandais, mais son arrivée ne serait pas d’actualité.

Ronald Koeman finira-t-il la saison sur le banc du FC Barcelone ? Déjà menacé cet été, le Néerlandais se retrouve de nouveau sur un siège éjectable après le début de saison compliqué du club culé. Les relations entre l’entraîneur néerlandais et Joan Laporta sont également très froides, ce qui pourrait pousser le président blaugrana à prendre une décision radicale. D’après la presse espagnole, plusieurs pistes sont actuellement à l’étude pour la succession de Koeman, et le nom de d’Erik ten Hag a notamment été évoqué. Cependant, une arrivée prochaine du coach de l'Ajax Amsterdam serait déjà à exclure.

Joan Laporta peut oublier Erik ten Hag