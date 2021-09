Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta veut faire un joli coup double à 0€ !

Publié le 19 septembre 2021 à 0h00 par D.M.

Afin de pallier la blessure de Martin Braithwaite, le FC Barcelone envisagerait de recruter Oscar et Angel Romero, deux frères libres de s'engager avec l'équipe de leur choix.

Ronald Koeman imaginait certainement un meilleur début de saison de la part de son équipe. Le FC Barcelone compte déjà cinq points de retard sur le leader du championnat, l’Atlético, qui compte malgré tout un match d’avance. En Ligue des champions, le bilan n’est pas plus flatteur. Le club catalan s’est lourdement incliné sur sa pelouse face au Bayern Munich (0-3) et doit battre le Benfica le 29 septembre prochain. Ronald Koeman doit, en plus, composer avec un effectif réduit en raison de la blessure de nombreux joueurs comme Sergio Agüero ou Martin Braithwaite.

Le FC Barcelone suit deux joueurs paraguayens

Selon les informations de Rudi Galetti, le FC Barcelone chercherait une solution pour renforcer son secteur offensif et pourrait mettre la main sur des joueurs libres. A en croire le journaliste italien, le club catalan aurait activé plusieurs pistes et suivrait notamment la situation d’Oscar et d’Angel Romero, deux frères jumeaux paraguayens âgés de 29 ans. Les deux joueurs ont quitté San Lorenzo à la fin de la saison dernière et ne resteraient pas insensibles à l’intérêt du FC Barcelone. Affaire à suivre...