Mercato - Barcelone : Un rendez-vous déterminant pour ce cadre de Tuchel !

Publié le 18 mai 2022 à 0h30 par Pierrick Levallet

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone espère se renforcer sur le plan défensif. Dans cette optique, Joan Laporta ciblerait César Azpilicueta. Mais l’Espagnol voudrait d’abord s’entretenir avec Chelsea avant de prendre une décision pour son avenir.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’était bien renforcé après un début de saison catastrophique. Et le club catalan compterait bien continuer sur sa lancée lors du prochain mercato estival. En effet, la formation blaugrana voudrait consolider ses rangs dans tous les secteurs de jeu. Dans cette optique, Joan Laporta multiplierait les pistes sur le marché des transferts et ciblerait César Azpilicueta. Alors que Chelsea a activé son option pour étendre le contrat de l’Espagnol pour une saison supplémentaire, le FC Barcelone s’intéresserait toujours à l'ancien de l'OM. Et l’actuel deuxième de la Liga devrait bientôt être fixé dans le dossier.

Azpilicueta attend une réunion avec Chelsea avant de trancher pour son avenir