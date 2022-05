Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale à 60M€ proposée à Laporta ?

Publié le 17 mai 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Alors que le FC Barcelone s'intéresserait à José Gaya et Carlos Soler, la direction de Valence lui aurait proposé un deal à 60M€. Toutefois, Joan Laporta aurait fait savoir qu'il n'était pas intéressé par l'achat de ces deux joueurs.

Pour étoffer son effectif en vue de la saison prochaine, Xavi aurait plusieurs idées en tête. Alors qu'il aimerait recruter un nouveau latéral gauche et un milieu de terrain, entre autres, le coach du FC Barcelone aurait coché les noms de deux pensionnaires de Valence : José Gaya et Carlos Soler. Conscient de l'intérêt catalan pour ses deux cadres, la direction du club Che aurait fait une proposition à Joan Laporta.

Valence propose José Gaya et Carlos Soler au Barça, mais...