Mercato - Barcelone : Laporta prend une décision pour cet international brésilien !

Publié le 4 mai 2022 à 1h00 par Thibault Morlain

Alors qu’Adama Traoré ne devrait pas être conservé et que le FC Barcelone est dans l’incertitude pour Ousmane Dembélé, l’option Raphinha a été activée. Mais cela ne devrait pas bouger tout de suite pour le joueur de Leeds.

Souhaitant se renforcer offensivement, le FC Barcelone ne cherche pas seulement à recruter un buteur. Ainsi, cela pourrait aussi bouger sur les ailes de l’attaque de Xavi. En effet, Adama Traoré, actuellement prêté avec option d’achat par Wolverhampton, ne devrait pas être conservé. A côté de cela, l’avenir d’Ousmane Dembélé n’est toujours pas décidé. Si le Barça cherche à prolonger le Français, un départ est également possible pour Dembélé.

Le Barça patiente pour Raphinha !