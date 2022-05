Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux nouvelles pistes XXL activées par Laporta pour cet été ?

3 mai 2022

Désireux de renforcer son côté droit, le FC Barcelone aurait pris des renseignements sur la situation de Danilo (Juventus), mais aussi de João Cancelo (Manchester City).

Le mercato estival approche à grands pas. Dans quelques semaines, les clubs pourront se renforcer et essayer de préparer, au mieux, la prochaine saison. Au FC Barcelone, les dirigeants travaillent d'arrache-pied pour renouveler le groupe de Xavi. L'équipe de Joan Laporta rechercherait sur le marché un avant-centre et un latéral gauche. Le Barça pourrait également se mettre à la recherche de renforts au poste d'arrière droit.

Le Barça se renseigne sur deux joueurs