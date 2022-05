Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'une pépite de Xavi dicté par Mendes ?

Publié le 3 mai 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone, Ez Abde pourrait faire ses valises cet été. D'ailleurs, Jorge Mendes devrait être mêlé à l'avenir du Marocain.

Cet été, le FC Barcelone compterait bien se renforcer sur tous les plans en enregistrant plusieurs arrivées. Mais le club catalan devrait également compter quelques départs afin de dégraisser son effectif et récupérer des fonds pour mener à bien certains dossiers et améliorer sa situation économique. De ce fait, Ez Abde voit son avenir être plutôt incertain au Barça . Le Marocain est considéré comme l’un des plus grands espoirs du FC Barcelone et possède donc une cote plutôt intéressante sur le marché des transferts. Alors que rien n’est encore fait pour l’avenir du joueur de 20 ans, un célèbre agent devrait être mêlé à l’affaire.

Jorge Mendes devrait avoir un rôle important dans l’avenir d’Ez Abde cet été