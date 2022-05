Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de froid pour l'avenir de Philippe Coutinho ?

Publié le 3 mai 2022 à 21h30 par La rédaction

Alors que Philippe Coutinho ne s’est pas montré décisif lors de ses 6 derniers matchs, Aston Villa ne serait plus sûr de le conserver.

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été prêté à Aston Villa lors du mercato hivernal afin de se relancer. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives lors de ses 8 premiers matchs, l’international brésilien semblait avoir retrouvé une partie de son niveau de jeu. Toutefois, lors des 6 dernières rencontres, ce dernier ne s’est pas montré déterminant pour les Villans , et son avenir du côté de Birmingham serait désormais loin d’être certain.

Aston Villa n’est plus certain de conserver Coutinho