Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une idée en tête pour régler le problème Coutinho !

Publié le 22 juillet 2021 à 18h30 par La rédaction

Dans le dur depuis son arrivée à Barcelone, Philippe Coutinho est poussé vers la sortie cet été. Mais pour l’instant, aucune offre ne trouverait grâce aux yeux de Joan Laporta qui pourrait bien mettre sur pied un plan pour inverser la tendance.

De retour à la présidence du FC Barcelone depuis mars dernier, Joan Laporta était forcément conscient du chantier qui l’attendait. A toutes les échelles, mais surtout sur la refonte de l’effectif. Parce qu’après le passage plus que controversé de Josep Maria Bartomeu, il y avait du ménage à faire. Laporta a entamé ce mercato d’été sur des chapeaux de roues en recrutant efficacement, rapidement, mais surtout gratuitement. Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay, trois arrivées de choix pour 0€. Mais pour le moment, le président du club catalan n’a pas encore réussi à se débarrasser de l’une des grosses erreurs du mandat de Bartomeu : Philippe Coutinho. Recruté à prix d’or, le Brésilien ne s’est jamais imposé, enchaînant contre-performances et blessures. Mais d’après les informations de Goal , Coutinho garde la cote. En Premier League et en Serie A notamment. Seulement voilà, Barcelone n’a toujours pas fini de le payer. Il reste 40M€ à amortir et les premières approches au sujet de l’ancien joueur de Liverpool n’auraient pas convaincu la direction barcelonaise. Pour le moment, Joan Laporta a encore le temps de trouver une solution car le mercato est long. Et il aurait déjà une petite idée en tête pour valoriser Philippe Coutinho…

Joan Laporta mise sur la pré-saison pour que sa cote augmente

De retour en Catalogne pour préparer la nouvelle saison, le joueur de 29 ans s’entraîne avec le groupe. Et Ronald Koeman devrait l’utiliser durant sa préparation. Pour optimiser la vente de Philippe Coutinho, Joan Laporta a un plan : le faire jouer le plus de matchs pendant cette pré-saison, notamment ceux contre Stuttgart et Salzbourg, en espérant qu’il soit performant afin de convaincre certaines écuries de miser sur lui. Cela reste un sacré pari tant Coutinho est à court de forme. Blessé pendant plus de la moitié de la saison, l’international auriverde risque de mettre un moment avant de retrouver son meilleur niveau. Car même si le milieu offensif s’est préparé, il n’a pas disputé la moindre minute de jeu depuis le 29 décembre 2020. Un manque de rythme criant qui pourrait rapidement contrecarrer les plans de Joan Laporta. A deux ans de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, il va falloir espérer pour la direction catalane que Coutinho sorte le grand jeu pendant cette préparation. Sinon, Ronald Koeman risquerait de se retrouver avec un joueur non désiré dans son effectif. Un de plus…