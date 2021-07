Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta n’est pas au bout de ses peines avec Griezmann

Publié le 22 juillet 2021 à 11h30 par A.C.

Antoine Griezmann est plus que jamais poussé vers la sortie du côté du FC Barcelone, où l’on cherche à tout prix à baisser la masse salariale.

L’aventure catalane d’Antoine Griezmann n’a jamais vraiment décollé. Star incontestée à l’Atlético de Madrid, le Français a fait le choix de rejoindre le FC Barcelone en 2019 dans le cadre d’un transfert de 120M€. Il avait tout pour y réussir, mais l’histoire nous a montré qu’il est impossible de lui trouver une place au Barça. Les histoires autour de sa relation avec Lionel Messi y sont pour quelque chose, mais sportivement Griezmann n’a pas forcément montré être indispensable, que ce soit avec Ronald Koeman ou les précédents entraineurs. Certains semblaient voir une issue avec la fin de contrat de Messi, mais cela ne devrait finalement que précipiter son départ. La Liga a en effet imposé un plafond salarial de 160M€ et le FC Barcelone émarge actuellement... à 347M€. Des économies de 187M€ doivent donc être faites et avec ses 20M€ par an, Antoine Griezmann est tout en haut de la liste des partants. Mais quel club pourrait s’offrir les services d’un champion du monde, avec la crise sanitaire qui a miné l’économie du football ?

« Antoine n’est pas prêt à accepter n’importe quelles conditions de départ »

Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, de la Juventus à Manchester City, en passant par le Paris Saint-Germain. Pourtant, Antoine Griezmann pourrait rester en Espagne et retrouver son ancien club de l’Atlético de Madrid ! D’après les informations de L’Équipe , cette destination semble être la seule désirée par Griezmann... qui ne semble toutefois pas si pressé de quitter le FC Barcelone. « Antoine n’est pas prêt à accepter n’importe quelles conditions de départ, simplement parce que le Barça se retrouve dans une situation compliquée » a confié l’entourage de l’international français, contacté par L’Équipe . D’ailleurs, à Barcelone pas tout le monde souhaiterait voir Griezmann plier bagages. Toujours selon le quotidien sportif, Ronald Koeman apprécierait tout particulièrement ce joueur, qu’il aimerait toujours avoir sous ses ordres cette saison.

« Au-delà de tout ce qu'il a donné à l'Atlético, je veux qu'il réussisse à Barcelone »