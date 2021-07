Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Griezmann passe à l’action pour son avenir !

Publié le 22 juillet 2021 à 17h10 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche à se séparer d’Antoine Griezmann cet été, cela pourrait bien être actuellement en train de bouger pour l’avenir de l’international français.

Arrivé il y a deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann a encore un contrat jusqu’en 2024 avec club catalan. Toutefois, cet été, compte tenu des problèmes financiers du Barça, Joan Laporta souhaite se délester de l’international français et de son salaire XXL. Un départ qui permettrait alors de prolonger notamment Lionel Messi. Mais pour y arriver, il faut trouver preneur et si cela discutait dernièrement avec l’Atlético de Madrid, les deux clubs ne semblaient pas forcément sur la même longueur d’onde sur l’opération à réaliser. Néanmoins, ce dossier Griezmann pourrait bien connaitre un coup d’accélérateur.

L’agent de Griezmann à Barcelone !