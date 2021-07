Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho impliqué dans une opération XXL ? La réponse !

Publié le 19 juillet 2021 à 23h30 par B.C.

Alors qu’il est poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Philippe Coutinho est notamment envoyé vers l’AC Milan, où il pourrait être impliqué avec Alessio Romagnoli dans un échange. Cependant, aucune discussion n’aurait été entamée entre les deux clubs.

Pour pouvoir conserver Lionel Messi et enregistrer ses quatre premiers renforts de l’été, Joan Laporta n’a pas le choix, il doit se séparer de plusieurs joueurs. Le FC Barcelone est en effet dans le rouge financièrement, obligeant certains indésirables à rapidement se trouver une porte de sortie. Philippe Coutinho est notamment concerné, mais l’international brésilien ne croule pas sous les offres après son passage contrasté chez les Blaugrana . Un échange pourrait alors régler les affaires du Barça, et selon Sportitalia , c’est avec l’AC Milan que les Catalans pourraient faire affaire. Le média transalpin explique ce lundi qu’Alessio Romagnoli aurait été proposé au Barça et qu’un joueur du club culé pourrait faire le chemin inverse. Selon certaines rumeurs, c’est Philippe Coutinho qui pourrait être impliqué dans l’opération, mais la réalité serait différente.

Aucune discussion avec le Milan pour Coutinho

À en croire les informations du journaliste Fabrizio Romano, Philippe Coutinho est encore très loin de l’AC Milan. Bien que l’international auriverde ait été mis sur la liste des transferts par le FC Barcelone, il n’existerait à ce jour aucune discussion entre les deux clubs pour l’ancienne star de Liverpool. Reste à voir si la situation évoluera prochainement.