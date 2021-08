Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a le champ libre pour une star de Guardiola !

Publié le 8 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, Bernardo Silva aurait clairement la possibilité de signer au Barça si le club culé dégainait une offre selon Pep Guardiola.

Arrivé à l’été 2017 après une grosse saison à l’AS Monaco, Bernardo Silva a connu un succès mitigé à Manchester City pour cause d’irrégularité et surtout en raison de la concurrence dans son secteur de jeu. Concurrence qui sera encore plus importante la saison prochaine avec le transfert de Jack Grealish. De quoi conforter Bernardo Silva dans son idée d’aller voir ailleurs et particulièrement en Espagne. Le FC Barcelone suivrait avec attention l’évolution de sa situation. Et ce n’est pas Pep Guardiola qui fermera la porte à son départ.

« Quand ils apportent une offre et qu'ils veulent partir, nous sommes ouverts à la discussion »