Mercato - Barcelone : Umtiti a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 7 août 2021 à 16h00 par D.M.

Déterminé à gagner sa place dans le groupe titulaire de Ronald Koeman, Samuel Umtiti voudrait rester au FC Barcelone, mais ne fermerait pas non plus la place à un départ.

« Tous les joueurs du Barça connaissent leur situation. Ce sont tous les deux des joueurs prestigieux (Umtiti et Pjanic) qui connaissent l'avis du coach et les possibilités qu'ils peuvent avoir cette saison. En total respect, nous travaillons avec leurs agents sur les possibilités qui peuvent se présenter. Ils sont les premiers intéressés car ils veulent avoir la garantie de jouer où qu'ils aillent » avait déclaré le directeur sportif du FC Barcelone, Mateu Alemany, en juillet dernier. Fragilisé par des douleurs au genou depuis de longs mois, Samuel Umtiti ne rentre plus dans les plans de la formation blaugrana , qui cherche à le vendre. Mais le champion du monde 2018 a bien l’intention de rester en Catalogne.

Umtiti veut rester au Barça, mais...