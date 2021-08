Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette star de Guardiola a choisi sa prochaine destination !

Publié le 7 août 2021 à 7h00 par A.D.

Alors qu'il serait suivi par le FC Barcelone, Bernardo Silva pourrait se laisser tenter par une aventure en Liga. En effet, le championnat espagnol serait son premier choix en cas de départ de Manchester City.

S'il n'a pas réussi à prolonger Lionel Messi, Joan Laporta a tout de même déjà réalisé un recrutement intéressant cet été avec le peu de moyens qu'il a à sa disposition. En effet, le président du Barça s'est offert les services de Memphis Depay, de Sergio Agüero et d'Eric Garcia, le tout pour 0€. En prime, Joan Laporta a obtenu 100% des droits sur Emerson Royal grâce à un chèque de près de 9M€. Malgré ces arrivées, Joan Laporta ne voudrait pas en rester là et penserait à recruter un autre joueur de Manchester City : Bernardo Silva. Et le nouveau patron du FC Barcelone pourrait obtenir gain de cause sur ce dossier car le milieu offensif de Pep Guardiola verrait d'un bon oeil un départ en Liga cet été.

Bernardo Silva veut jouer en Liga espagnole