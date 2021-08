Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fait son mea culpa pour Lionel Messi…

Publié le 7 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Présent en conférence de presse vendredi, Joan Laporta a expliqué les difficultés rencontrées par le FC Barcelone ces dernières semaines au sujet du renouvellement du contrat de Lionel Messi, sans omettre de faire passer l’institution catalane avant tout.

Nommé président du FC Barcelone le 7 mars dernier, Joan Laporta avait révélé lors de sa campagne électorale qu’il souhait prolonger le contrat de Lionel Messi et de bâtir une équipe autour de lui pour lui permettre de s’exprimer et de gagner de nouveau. Finalement, la tâche s’est annoncée plus ardue que prévu en raison de la sale posture dans laquelle le FC Barcelone trouve financièrement parlant. De quoi pousser le Barça à annoncer le départ de Lionel Messi jeudi soir et le président du FC Barcelone à s’excuser auprès des fans tout en assurant faire ce qu’il y a de mieux pour l’institution blaugrana à ses yeux.

« Nous avons une institution qui est au-dessus de tout, même pour le meilleur joueur du monde »