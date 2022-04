Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a eu très chaud avec ce dossier brûlant !

Publié le 18 avril 2022 à 23h30 par P.L.

Depuis quelques jours maintenant, le FC Barcelone semble toucher au but avec la prolongation de Ronald Araujo. Cependant, le défenseur central de 23 ans aurait pu faire un tout autre choix pour son avenir.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone met l’accent sur les prolongations de ses joueurs, notamment les jeunes, afin de les instaurer dans un projet à long terme. Après Ansu Fati et Pedri, Ronald Araujo devrait être le prochain sur la liste. Devenu essentiel dans la charnière centrale de Xavi, l’Uruguayen a trouvé un accord avec le club catalan pour étendre son engagement. Cependant, le joueur de 23 ans aurait pu faire un autre choix pour la suite de sa carrière.

Araujo avait reçu d’importantes offres de Premier League