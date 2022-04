Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s'agite en coulisse pour cette piste chaude de Longoria !

Publié le 18 avril 2022 à 20h30 par La rédaction

Afin de renforcer l’attaque de l’OM, Pablo Longoria est intéressé par Mohamed-Ali Cho, le jeune attaquant d’Angers. L’Eintracht Francfort serait aussi dans le coup et aurait déjà fait une offre de 6M€. Cependant, le SCO en demanderait 20M€…

L’été dernier, Pablo Longoria a été l’homme fort de l’OM sur le mercato. Avec l’arrivée en pleine saison de Jorge Sampaoli et son style bien à lui, le président olympien n’avait d’autre choix que de beaucoup recruter. Résultat, pas moins de dix joueurs ont posé leurs valises à Marseille. Des choix qui s’avèrent globalement payants puisque l’OM est 2nd de Ligue 1 et qualifié pour la demi-finale de l’Europa Conférence League. Alors pour garder le cap l’an prochain, Pablo Longoria a déjà la tête au mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM est entré dans la danse pour Mohamed-Ali Cho, l’attaquant d’Angers. En fin de contrat à l’été 2023, l’international espoir U17 sera l’une des attractions de ce mercato. A en croire les informations de Sky Sport , le SCO voudrait le vendre cet été pour s’éviter un départ libre une saison plus tard. Cependant, Angers est très gourmand. Sky Sport ajoute que le club présidé par Saïd Chabane demanderait un montant de 20M€ pour laisser partir Mohamed-Ali Cho. Une somme très importante, surtout pour un joueur de 17 ans à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Mais l’OM a intérêt de s’activer parce qu’une autre équipe aurait déjà fait une offre…

Francfort a fait une offre mais Angers en demande plus

Il s’agit de l’Eintracht Francfort. En effet, le média allemand précise que le récent tombeur du FC Barcelone aurait fait une offre de 6M€ à Angers pour s’attacher les services de Mohamed-Ali Cho. Si la réponse angevine n’est pas encore connue, difficile d’imaginer le club français dire oui pour une somme si éloignée des exigences de départ. L’OM a donc encore une belle carte à jouer, même si l’Eintracht Francfort ne compte pas lâcher l’affaire. A ce jour, les responsables allemands seraient toujours en pourparlers avec les agents de Mohamed-Ali Cho. Toutefois, Francfort ne pourrait pas s’aligner sur les 20M€ espérés par Angers. Si ce prix n’est pas définitif, il ne faudrait pas que l’OM tombe dans le piège. Il est arrivé plus d’une fois que les exigences d’un club de l’Hexagone soit plus élevé avec un autre club français qu’avec une équipe étrangère… Mais en attendant d’être fixé sur le prix, Pablo Longoria a encore le temps de discuter avec Mohamed-Ali Cho. Car pour le moment, Francfort semble avoir un temps d’avance…