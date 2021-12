Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité éclate dans le dossier Dembélé !

Publié le 31 décembre 2021 à 15h15 par La rédaction

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait acté en interne l’impossibilité d’une prolongation d’Ousmane Dembélé. Analyse.

Dans les colonnes du quotidien sportif catalan Mundo Deportivo , un membre du FC Barcelone aurait confié au sujet d’une éventuelle prolongation d’Ousmane Dembélé, pour l’instant libre en juin : « Il n’y a rien à faire » , traduisant le grand pessimisme régnant désormais en interne sur le dossier.

Scénario inexorable