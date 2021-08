Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réaction du vestiaire de Koeman après le départ de Messi !

Publié le 5 août 2021 à 22h30 par A.D.

Contre toute attente, Lionel Messi ne renouvellera pas son contrat avec le FC Barcelone cet été. Une nouvelle qui aurait étonné grandement le vestiaire blaugrana, et en particulier, les cadres de Ronald Koeman.

Lionel Messi était parti pour signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone ce jeudi. Et pourtant, à la surprise générale, La Pulga ne portera plus le maillot du Barça. En effet, le club catalan a annoncé ce jeudi soir sur son site officiel que Lionel Messi n'allait pas rempiler à cause des restrictions de la Liga. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe et qui a choqué le vestiaire de Ronald Koeman.

Le vestiaire du Barça choqué par le départ de Messi ?