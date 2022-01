Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La menace s’éloigne pour Memphis Depay !

Publié le 1 janvier 2022 à 21h30 par A.C.

Arrivé cet été à la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait déjà quitter le FC Barcelone selon la presse espagnole.

Un petit tour et puis s’en va ? Meilleur buteur du FC Barcelone cette saison en Liga, Memphis Depay est déjà annoncé en instance de départ. Plusieurs médias en Espagne ont en effet annoncé que le Néerlandais aurait été proposé à la Juventus tout récemment, dans un deal comprenant notamment Alvaro Morata. Ce dernier serait le choix de Xavi pour renforcer son attaque et remplacer Sergio Aguero, contraint de mettre un terme à sa carrière suite à des problèmes cardiaques. Pourtant, Depay ne semble pas vraiment emballer la Juventus...

Allegri écarte définitivement Depay