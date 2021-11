Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La guerre est déclarée entre Lionel Messi et Gerard Piqué ?

Publié le 3 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone n’a finalement pas pu retenir Lionel Messi. Un départ fracassant où Gerard Piqué aurait pu jouer un rôle important. Explications.

Pourtant d’accord avec le FC Barcelone pour prolonger, Lionel Messi a toutefois dû quitter la Catalogne et faire ses valises. Pour des raisons économiques, Joan Laporta n’a pas pu conserver sa star. Un déchirement pour tout le monde, y compris pour La Pulga, qui était en pleurs en moment de faire ses adieux. Depuis, Messi a entamé un nouveau chapitre au PSG, mais il garde Barcelone dans un coin de sa tête. Et si le contact n’est pas rompu entre le sextuple Ballon d’Or et certains de ses ex-coéquipiers, cela serait plus tendu avec d’autres.

La confidence de Piqué !