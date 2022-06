Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point de Busquets sur son avenir !

Publié le 8 juin 2022 à 22h00 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, Sergio Busquets pourrait quitter le FC Barcelone l'année prochaine, à l'issue de son contrat. Agé de 33 ans, le milieu de terrain envisagerait de terminer sa carrière en MLS. Présent en conférence de presse ce mercredi, le joueur a fait le point sur son avenir. Il n'a pas encore reçu d'offre, mais devrait rencontrer ses dirigeants dans les prochaines semaines.

Formé à la Masia, Sergio Busquets est l'un des plus anciens du vestiaire, aux côtés de Jordi Alba. Mais selon les informations de l a Vanguardia, le milieu de terrain pourrait mettre fin à son aventure catalane en 2023, à l'issue de son contrat. Il aurait prévu de terminer la saison prochaine avec le FC Barcelone, avant de terminer sa carrière en MLS. Agé de 33 ans, Busquets a fait le point sur son avenir ce mercredi.

« Quand je reviendrai de vacances, nous verrons »