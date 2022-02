Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Xavi sur Memphis Depay !

Publié le 26 février 2022 à 22h10 par A.D.

En difficulté depuis l'arrivée de Xavi, Memphis Depay pourrait changer de club d'ici la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach du FC Barcelone s'est livré sur la situation de son attaquant néerlandais.

Auteur de débuts fracassants au Barça sous la houlette de Ronald Koeman, Memphis Depay a perdu de sa superbe lorsque Xavi a pris place sur le banc catalan. En effet, l'ancien capitaine de l'OL a eu de grosses difficultés à évoluer à son plus haut niveau depuis l'arrivée du technicien espagnol. Et sa récente blessure n'a pas arrangé son cas. Dans une situation compliquée au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait faire ses valises à l'issue de la saison, et ce, après seulement une saison au Camp Nou. Toutefois, Xavi compte toujours sur lui, du moins pour le moment.

«Memphis doit être un joueur important»