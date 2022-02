Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang, Traoré… Xavi envoie un message fort à ses recrues hivernales !

Publié le 26 février 2022 à 19h00 par La rédaction

Décisifs lors des derniers matchs, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres ont déjà conquis leur entraineur, Xavi, qui n’hésite pas à témoigner de son admiration.

En enregistrant les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres lors du mercato hivernal, le FC Barcelone a copieusement renforcé son attaque. Sur une bonne dynamique, les Blaugrana n’ont plus perdu lors de leurs 6 derniers matchs, durant lesquels les trois recrues se sont montrées décisives. Alors que les Catalans remontent progressivement au classement en Liga, et qu’ils ont réussi à se défaire du Napoli en Europa League, Xavi avoue être fan de ses nouveaux joueurs.

Xavi est conquis par ses recrues