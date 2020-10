Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La décision est prise pour Antoine Griezmann !

Publié le 24 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que les interrogations se font de plus en plus nombreuses sur l’avenir d’Antoine Griezmann, du côté du FC Barcelone, on aurait déjà tranché sur cette question.

Ce samedi, le FC Barcelone a rendez-vous avec le Real Madrid pour le très attendu Clasico. Une rencontre qui sera particulière pour les Français de chaque côté. Alors que Zinedine Zidane jouerait lui son poste sur le banc merengue, Antoine Griezmann devra notamment enfin relever la tête. En effet, depuis son arrivée en Catalogne à l’été 2019, l’international tricolore n’y arrive pas au Barça. Des difficultés qui commencent à agacer chez les socios. Acheté pour 120M€, Griezmann se doit d’être à la hauteur de cet investissement, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ne répondant pas aux attentes, le natif de Mâcon est donc de plus en plus critiqué, voyant même son avenir à Barcelone être remis en question.

A Barcelone jusqu’à quand ?