Mercato - Barcelone : La confession d’Agüero sur ses débuts au Barça !

Publié le 20 octobre 2021 à 0h30 par Th.B.

Le FC Barcelone n’a avant dimanche dernier, pas pu compter sur l’une de ses recrues estivales, à savoir Sergio Agüero pour cause d’une blessure. De nouveau en pleine possession de ses moyens, Sergio Agüero pourrait disputer son premier match en Ligue des champions avec le Barça. L’occasion pour l’Argentin de s’enflammer pour ses débuts.

En raison d’une blessure contractée cet été, Sergio Agüero n’a pas pu disputer le début de saison avec ses nouveaux coéquipiers du FC Barcelone. Cependant, dimanche dernier et à l’occasion du succès acquis par le Barça lors de la réception du FC Valence en Liga (3-1), celui qui est surnommé El Kun a pu disputer quelques minutes sous sa nouvelle tunique blaugrana. Ce mercredi, de nouveau face aux supporters du club culé au Camp Nou, Agüero va pouvoir se montrer aux socios du Barça . Un sentiment spécial comme l’ancien buteur de Manchester City d’où il a débarqué libre de tout contrat cet été, l’a fait savoir ces dernières heures.

« Maintenant que je suis là, je m’amuse »