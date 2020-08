Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait jeté son dévolu sur cette star de Garcia !

Publié le 19 août 2020 à 13h15 par La rédaction mis à jour le 19 août 2020 à 13h17

Étant officiellement depuis peu le successeur de Quique Setien au FC Barcelone, Ronald Koeman préparerait déjà son mercato. Parmi les joueurs souhaités, l'entraîneur néerlandais aurait flashé sur une star de Rudi Garcia.

Le mercato au sein du FC Barcelone risque d'être agité cet été. Avec les départs de Quique Setien et d'Éric Abidal et l'arrivée de Ronald Koeman, le FC Barcelone fait le ménage à tous les étages. Des changements qui ne font que commencer car l'entraîneur néerlandais aurait déjà de nombreux plans en tête concernant l’effectif catalan et des têtes vont tomber. En effet, Ronald Koeman s'apprête à réaliser un grand coup de balai cet été et aurait listé les joueurs qu’il juge comme étant indésirables et qui devront trouver un point de chute. On retrouve ainsi des éléments phares comme Luís Suárez, Samuel Umtiti ou encore Ivan Rakitic. Pour les remplacer, le nom de Donny Van de Beek est évoqué avec insistance, mais depuis quelques heures, Ronald Koeman voudrait s’offrir une star de Rudi Garcia…

Koeman veut Memphis Depay !