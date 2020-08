Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a lancé l’opération Van de Beek !

Publié le 19 août 2020 à 1h00 par A.C.

Ronald Koeman, qui serait sur le point de devenir le nouvel entraineur du FC Barcelone, a déjà défini sa priorité.

Comme attendu depuis l’élimination catastrophe contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, Quique Sétien a été écarté par le FC Barcelone. Plusieurs pistes ont été évoquées pour assurer sa succession, comme Mauricio Pochettino ou encore Xavi, qui est actuellement au Qatar. Pourtant, c’est Ronald Koeman qui devrait arriver, alors que nous vous avions révélé en exclusivité ses contacts avec le Barça. « C'est le moment d'accepter le poste d'entraineur de Barcelone. Il manque la signature » a confié Koeman au micro de NOS . « Si ma priorité est de retrouver le Barça ? Oui ».

Discussions en cours entre le Barça et l’agent de Donny van de Beek