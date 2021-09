Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman est bien à l'origine d'un joli coup de dernière minute !

Publié le 10 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Comme Ronald Koeman l'avait annoncé, c'est bien lui qui a réclamé Luuk De Jong à sa direction.

Arrivé dans les dernières secondes du mercato, Luuk De Jong va retrouver un certain Ronald Koeman qu'il a pu côtoyer avec la sélection des Pays-Bas. L'entraîneur du Barça reconnaissait d'ailleurs être à l'origine de cette opération. « Depuis le début du mois d'août, j'avais déjà des contacts avec Luuk de Jong car dès le premier jour, j'ai dit au club que j'aimerais avoir un joueur comme lui dans l'équipe (...) Je l'ai dit au club et lors des deux derniers jours du marché, la question de Griezmann est apparue... La signature a été possible en peu de temps parce que je l'ai préparée avec lui avec le temps », confiait Koeman à Mundo Deportivo . Une tendance confirmée par le président blaugrana Joan Laporta.

«Koeman a été le premier à le demander»