Mercato - Barcelone : Klopp ou le sauveur du mercato du Barça ?

Publié le 20 juin 2020 à 13h30 par Thomas Bourseau

Pour pouvoir remplir ses objectifs pour le mercato estival, le FC Barcelone devrait dégraisser en amont. Les départs via des prêts ou des transferts seraient de mise alors qu'Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho pourraient faire les affaires du Barça. Jürgen Klopp semble être la clé d’une opération pour ces deux joueurs. Mais ça ne s’annoncerait pas gagné… Explications.

« Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde. Le Barça est le plus grand club du monde. Le fait que les revenus soient réduits, comme tout le monde, ne nous empêche pas d'être le club qui a le plus de revenus dans le monde. Ceux qui disent que le Barça est très mal, je leur dis qu'à la fin, au 30 juin, nous continuerons à être le club qui a le plus de revenus, mais moins parce que tout le monde baisse » . Le 30 mars dernier, Josep Maria Bartomeu assurait que le FC Barcelone sera actif sur le marché cet été. Des renforts sont attendus. Les dossiers Lautaro Martinez et Miralem Pjanic seraient les priorités du club blaugrana dans le cadre du mercato. Mais pour mener à bien ces opérations, le géant culé devrait être contraint de dégraisser. Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Ansu Fati et Antoine Griezmann. À l’exception de six joueurs, personne ne serait intransférable au FC Barcelone. Et au vu de la reprise de la Liga, Griezmann pourrait être amené à aller voir ailleurs cet été. Depuis de nombreuses semaines, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho sont annoncés sur le départ, mais les prétendants ne sont pas légion.

Des départs de Coutinho et Dembélé pour renflouer les caisses du club blaugrana

Fin mai, Mundo Deportivo révélait qu’Ousmane Dembélé pourrait quitter le FC Barcelone pour rejoindre Jürgen Klopp à Liverpool. L’entraîneur des Reds serait admiratif du profil du champion du monde tricolore qu’il verrait comme étant un bon choix pour suppléer le trio Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah. Bleacher Report faisait état d’un prêt assorti d’une option d’achat pour combler toutes les parties. Néanmoins, l’agent de Dembélé a récemment scellé l’avenir de son client. Journaliste de L’Équipe , Bertrand Latour relayait une discussion tenue avec le représentant du Français, reconnaissant un intérêt de la Juventus, son avenir s’inscrit bien au FC Barcelone selon lui. En ce qui concerne Philippe Coutinho, la presse évoque un retour du Brésilien à Anfield, club qu’il a quitté à l’hiver 2018 pour rejoindre le Barça . Néanmoins, le journaliste de SPORT et de la BBC Guillem Balague assurait que ce n’était pas d’actualité. Seule l’option Newcastle pourrait se dessiner, et ce, seulement si le rachat des Magpies était officialisé. Cependant, Jürgen Klopp n’aurait pas oublié son ancien meneur de jeu.

Klopp ouvert à un retour de Coutinho, mais pas Liverpool…