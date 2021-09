Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va faire durer le suspense dans le feuilleton Koeman !

Publié le 30 septembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Dans l’oeil du cyclone au FC Barcelone où il ne ferait plus l’unanimité que ce soit au sein de la direction ou de son effectif, Ronald Koeman ne devrait pas être remercié dans l’immédiat et disposerait d’une chance de se laisser du temps en cas de victoire face à l’Atletico de Madrid samedi soir.

Le FC Barcelone traverse une période délicate que ce soit en interne puisque l’entraîneur Ronald Koeman et le président Joan Laporta n’entretiendraient pas une relation excellente. Et il en serait à présent de même entre certains joueurs et cadres de l’équipe première du Barça qui n’apprécieraient pas les remarques de Koeman concernant le manque d’armes du club blaugrana pour se battre pour différents titres cette saison. Et sur le terrain, le Barça est également en difficulté. En deux matchs de Ligue des champions cette saison, les hommes de Ronald Koeman se sont inclinés à deux reprises sur le score de 3 buts à 0 que ce soit face au Bayern Munich à la mi-septembre ou mercredi soir lors du déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Après la rencontre, Joan Laporta se serait immédiatement rendu dans le vestiaire du FC Barcelone afin de tenir un discours aux joueurs et par la suite, de longues discussions auraient eu lieu entre le président du Barça et ses collaborateurs afin de faire un point sur la situation et d’avancer vers un consensus pour le dossier Koeman dont le contrat expirera en juin prochain. Invité à s’exprimer sur son avenir mercredi soir, l’entraîneur du FC Barcelone a livré le message suivant à la presse. « Je ne peux rien dire sur mon avenir car je ne sais pas ce qu'en pense le club. Ce n'est pas entre mes mains et nous verrons bien. Je pense que, pour n'importe quel entraîneur, c'est toujours compliqué de perdre deux matches de Ligue des champions. ».

Une réunion cet après-midi, mais aucune décision définitive…

Selon les informations divulguées par Marcelo Bechler, journaliste de TNT Sports , une entrevue serait programmée pour ce jeudi à 14h30 dans laquelle le conseil d’administration du FC Barcelone fera un bilan économique afin de savoir si des fonds peuvent être libérés afin de payer les indemnités de départ de Ronald Koeman et pour lui nommer le plus rapidement possible un remplaçant. Néanmoins, la Cadena SER a confié qu’aucune décision ne devrait être prise par les membres du conseil d’administration du FC Barcelone.

…Koeman maintenu jusqu’à l’Atletico de Madrid