Mercato - Barcelone : Laporta à ses chances avec ce coéquipier de Ronaldo !

Publié le 10 novembre 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les traces de Donny van de Beek, une occasion pourrait se dessiner cet hiver pour le club catalan dans l’optique de l’accueillir.

En pleine reconstruction et désormais entrainé par Xavi, le FC Barcelone est à la recherche de renforts dans de nombreux secteurs de jeu. Le milieu de terrain est évidemment concerné, et ce d’autant plus après la venue avortée de Georginio Wijnaldum au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, le Barça a récemment été cité sur les traces de Donny van de Beek, et cette piste pourrait bientôt prendre de l’ampleur pour les Blaugrana .

Donny van de Beek pourrait quitter Manchester United cet hiver