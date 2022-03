Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta fixe une date pour l’arrivée de ce crack de Ligue 1 !

Publié le 1 mars 2022 à 10h30 par B.C.

Refroidi par le prix réclamé par l’AS Monaco pour Aurélien Tchouaméni, le FC Barcelone n’aurait pas tiré un trait sur l’international français pour autant.

En janvier, le FC Barcelone est parvenu à renouveler son effectif en s’attachant les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Un mercato réussi puisque le club culé enchaîne depuis les bons résultats, mais Joan Laporta ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Cet été, d’autres joueurs arriveront chez les Blaugrana , et plusieurs pistes ont déjà été révélées. D’après Mundo Deportivo , le FC Barcelone rêverait notamment de recruter Aurélien Tchouaméni, mais les 60M€ réclamés par l’AS Monaco compliquent sérieusement les choses. Pour autant, le club culé n’a pas l’intention de lâcher l’affaire.

Le Barça prêt à passer à l’action pour Tchouaméni… en 2023 ?