Mercato - Barcelone : Joan Laporta en rajoute une couche sur le feuilleton Haaland !

Publié le 25 mars 2022 à 21h00 par A.C. mis à jour le 25 mars 2022 à 22h00

Joan Laporta, président du FC Barcelone, s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée d’Erling Haaland lors du prochain mercato estival.

On ne compte plus les clubs qui rêvent de pouvoir recruter Erling Haaland cet été. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain s’est positionné sur ce dossier qui s’annonce des plus explosifs, puisque Manchester City et le Real Madrid auraient également l’intention de rafler la mise avec l’attaquant du Borussia Dortmund. Et le FC Barcelone ? Cet automne Joan Laporta affichait un certain optimisme, assurant à qui voulait bien l’entendre qu’Haaland pourrait devenir la nouvelle grande star du Barça. Le ton a toutefois radicalement changé depuis, puisque le club catalan fait face à de gros problèmes économiques.

« Nous ne voulons pas mettre l'institution en danger avec des opérations que dans d’autres circonstances, nous ferions sans aucun problème »