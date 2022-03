Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour le nouvel attaquant de Xavi !

Publié le 25 mars 2022 à 19h00 par A.C.

Actuellement à Leeds United, Raphinha pourrait rejoindre le FC Barcelone lors du prochain mercato, pour notamment pallier l’éventuel départ d’Ousmane Dembélé.

Passé par le Stade Rennais et la Ligue 1, Raphinha a confirmé en Premier League et pourrait franchir un nouveau palier cet été. En Catalogne on annonce en effet que Xavi souhaiterait miser sur lui lors du prochain mercato estival, afin d’étoffer son secteur offensif et de remplacer un Ousmane Dembélé qui s’approche dangereusement de la fin de son contrat. Le FC Barcelone devra toutefois y mettre le prix pour recruter le Brésilien, qui aurait une clause de départ fixée à 75M€. Celle-ci pourrait passer à 25M€ en cas de relégation de Leeds United, qui est toutefois sorti de la zone de danger pour le moment.

Leeds prêt à vendre Raphinha pour 40M€