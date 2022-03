Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan de Laporta pour cet ancien de Ligue 1 se confirme !

Publié le 25 mars 2022 à 17h00 par A.C.

Avec le possible départ d’Ousmane Dembélé à la fin de son contrat, le FC Barcelone multiplie les pistes pour le remplacer et en Catalogne on parle notamment de Raphinha, ancien du Stade Rennais désormais à Leeds United.

La colonie brésilienne du FC Barcelone pourrait s’agrandir la saison prochaine. Alors que la prolongation d’Ousmane Dembélé n’a pas encore été totalement abandonné, Joan Laporta aurait commencé à ratisser le marché pour lui trouver un remplaçant à la fin de son contrat. Les recherches du Barça auraient mené jusqu’à Leeds United, puisque plusieurs sources parlent d’un intérêt concret pour Raphinha, qui pourrait quitter son club grâce à une clause de départ fixée à 75M€. Un montant assez élevé qui pourrait toutefois baisser à 25M€ en cas de relégation de Leeds, actuellement 16e de Premier League.

Le Barça préfère attendre pour Raphinha