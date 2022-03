Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ d'un attaquant est confirmé pour cet été !

Publié le 25 mars 2022 à 14h00 par La rédaction

Actuellement prêté au FC Barcelone, Adama Traoré ne devrait pas être conservé car Wolverhampton ne lèvera pas l’option d’achat de Francisco Trincao.

Désireux de se renforcer offensivement, le FC Barcelone s’est montré très actif lors du mercato hivernal. Alors que Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang ont rejoint définitivement le club, Adama Traoré a, quant à lui, debarqué en prêt en provenance de Wolverhampton. En forme depuis son arrivée, l’ailier a délivré 4 passes décisives en 10 matchs et semble donner satisfaction aux supporters Blaugrana . Cependant, son transfert au Barça serait conditionné par Francisco Trincao, et serait très mal embarqué.

Barcelone ne conservera pas Adama Traoré

Selon les informations de Mundo Deportivo, Wolverhampton ne lèvera pas l’option d’achat de Francisco Trincao, située aux alentours des 30M€. Alors que les dirigeants du FC Barcelone comptaient initialement réinvestir l’argent récolté grâce à ce transfert pour attirer définitivement Adama Traoré, l’Espagnol ne devrait finalement pas être conservé par le Barça.