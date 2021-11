Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta en mauvaise posture dans le feuilleton Dembélé ?

Publié le 20 novembre 2021 à 14h00 par H.G. mis à jour le 20 novembre 2021 à 14h01

Alors que le FC Barcelone aurait transmis une offre de prolongation à Ousmane Dembélé, l’international français et son entourage n’y auraient toujours pas répondu.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 afin de compenser le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n’est maintenant plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat. Ainsi, le 30 juin prochain, le Français sera libre de rejoindre l’écurie de son choix s’il n’a pas prolongé d’ici-là. Et logiquement, une prolongation est précisément ce que voudrait boucler la direction du Barça avec l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Stade Rennais. Seulement voilà, pour l’heure, tout ne se passerait pas très bien.

Le clan Dembélé ne répond pas…