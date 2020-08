Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Il n’y aurait aucune inquiétude à avoir pour cette priorité du Barça

Publié le 7 août 2020 à 4h00 par T.M.

Pour Josep Maria Bartomeu, la prolongation de Marc-André ter Stegen est une priorité. Et bien que le coronavirus complique actuellement les choses, il n’y aurait pas d’inquiétude à avoir pour le portier du FC Barcelone.

Bien que Marc-André ter Stegen ait encore 2 ans de contrat, le FC Barcelone souhaite sécuriser ses arrières avec son gardien, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs du monde. Depuis plusieurs semaines désormais, les Catalans discutent donc pour arriver à leurs fins. Une priorité aux yeux de Josep Maria Bartomeu comme il le faisait récemment savoir : « Quelle prolongation est prioritaire ? Pour moi, celle de Marc André ter Stegen. Non seulement en raison de sa qualité de gardien de but, mais aussi en raison de sa personnalité de joueur, de sa façon d'être et de se comporter. Il est un pilier du vestiaire et de l’avenir ».

Une prolongation inéluctable ?