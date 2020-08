Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel constate déjà un «grand problème» avec le mercato !

Publié le 7 août 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a perdu plusieurs éléments en fin de contrat, Thomas Tuchel a expliqué que ces pertes pourraient le pénaliser la semaine prochaine en Ligue des Champions.

Le 12 août prochain, le PSG disputera un rendez-vous décisif de sa saison en quarts de finale de la Ligue des Champions, face à l’Atalanta Bergame. Une campagne européenne qui, sans la crise sanitaire du Covid-19 , aurait pris fin il y a déjà de nombreuses semaines, lorsque l’effectif du PSG avait une autre allure : Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi sont partis libres au terme de leur contrat, fin juin. Et Thomas Tuchel regrette forcément ces pertes…

« Il nous manque trois joueurs »