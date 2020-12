Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros retournement de situation pour Martin Braithwaite !

Publié le 12 décembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Poussé vers la sortie depuis cet été, Martin Braithwaite ne semblait pas en odeur de sainteté au FC Barcelone. Mais le Danois a réussi à trouver sa place dans les plans de Ronald Koeman, et son départ ne serait plus si évident.

Dans le besoin de renflouer ses caisses, le FC Barcelone a poussé bon nombre de joueurs vers la sortie dès cet été. Des cadres comme Luis Suarez et Arturo Vidal en ont notamment fait les frais, mais aussi des joueurs à forte valeur marchande comme Nelson Semedo. D’autres ont résisté à la tempête, comme Junior Firpo, Ousmane Dembélé et Martin Braithwaite, même s’ils pourraient toujours faire leurs valises cet hiver. Mais certains ont visiblement saisi leur chance de faire leurs preuves aux yeux de la direction.

Braithwaite finalement retenu ?