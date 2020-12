Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette terrible révélation sur la situation de Saliba !

Publié le 12 décembre 2020 à 0h45 par D.M.

L’avenir de William Saliba devrait s’écrire loin d’Arsenal. Mikel Arteta ne compterait pas sur le défenseur central et n’aurait pas l’intention de lui offrir la chance de se montrer.

Prêté la saison dernière à l’ASSE, William Saliba a fait son retour à Arsenal à l’intersaison avec l’espoir de s’imposer en Premier League. Mais le défenseur central traverse une situation compliquée avec le club anglais. Le joueur de 19 ans n’a toujours pas porté le maillot des Gunners en championnat cette saison et ne rentre pas dans les plans de Mikel Arteta, qui s’est prononcé récemment sur son cas. « C'est quelque chose dont nous discutons actuellement. Nous réfléchissons à la meilleure chose à faire pour nous, ce sera décidé prochainement. Pour être honnête, il a fait des progrès considérables ces derniers mois et la situation est vraiment délicate pour lui. Comme je l'ai déjà dit, je lui ai tracé un chemin et il lui est arrivé beaucoup de choses dans sa vie personnelle et professionnelle. Maintenant, nous avons fait quelques pas en avant, il travaille vraiment dur et a de nouveau joué pour les U21 » a déclaré l’entraîneur d’Arsenal.

Saliba ne serait pas dans les plans d'Arteta