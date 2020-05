Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann impliqué dans une opération colossale ? La réponse !

Publié le 19 mai 2020 à 22h30 par B.C.

Actuellement, le FC Barcelone cherche un moyen de mettre la main sur Lautaro Martinez. Si un possible échange avec Antoine Griezmann a déjà été évoqué en Italie, cela semble tout simplement impossible.

Une année après son transfert avorté au Barça, Antoine Griezmann est enfin arrivé en Catalogne lors du dernier mercato estival. Et pour sa première saison, le Français est loin d'avoir fait l'unanimité. Malgré des statistiques correctes (14 buts et 4 passes décisives), l'attaquant de 29 ans ne semble pas pleinement épanoui chez les Blaugrana , et son entente avec Lionel Messi serait loin d'être parfaite. Alors que le Barça cherche un moyen de s'attacher les services de Lautaro Martinez, un échange incluant les deux joueurs a logiquement été évoqué par la presse étrangère, mais cette opération semble impossible à mettre en place.

Une arrivée de Griezmann serait impossible