Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar prêt à faire un énorme sacrifice pour le Barça ?

Publié le 19 mai 2020 à 22h15 par A.D.

Pour faire son retour au FC Barcelone, Neymar serait prêt à faire un énorme sacrifice. La star du PSG pourrait accepter une énorme baisse de salaire.

Neymar pourrait presque diviser son salaire par deux pour rejoindre le FC Barcelone. Lors du dernier mercato estival, la star brésilienne voulait absolument quitter le PSG et faire son retour en Catalogne. Malgré ses efforts, et ceux consentis par le Barça, Neymar n'a pas fait ses valises. Toutefois, le club catalan et le joueur de 28 ans n'auraient pas abandonné l'idée de se retrouver, bien au contraire. D'après les indiscrétions d' El Chiringuito , divulguées par le journaliste Jota Jordi, le FC Barcelone serait toujours aussi déterminé à rapatrier Neymar. La direction blaugrana envisagerait même de recruter à la fois l'actuel numéro 10 du PSG et Lautaro Martinez. De son côté, le Brésilien serait prêt à tout pour retrouver le Barça.

Neymar prêt à diviser son salaire par deux ?